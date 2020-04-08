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В Санкт-Петербурге гулявшего с ребенком на детской площадке мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

В отношении 38-летнего петербуржца был составлен протокол об административном нарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В полиции пояснили, что детские площадки включены в перечень объектов, запрещенных для посещения согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга на время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Москве задержали мужчину, который гулял с собакой на Патриарших прудах. По словам полицейских, мужчина не реагировал на замечания правоохранителей о необходимости соблюдать самоизоляцию. Пресненский суд оштрафовал нарушителя на тысячу рублей.

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