Мужчина построил дом с огромным количеством розеток и выключателей, но не смог в нем жить и выставил на продажу. Как сообщает The Sun, людям от вида дома становилось нехорошо, в итоге цену на него снизили.

Дом с пятью спальнями, о котором идет речь, расположен на северо-западе Лондона. Его площадь составляет почти 280 квадратных метров.

Владелец здания, по словам риелторов, оказался «рьяным строителем», к тому же увлеченным телевизионной и музыкальной техникой. Благодаря десяткам розеток ему не приходилось тянуть кабели: в любом уголке дома он мог подключить свой телевизор, DVD или стереосистемы.

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Сам владелец описал дом как «семейную гавань в благоприятном месте». Однако жилье не привлекало покупателей, и в итоге цену снизили с 1,35 миллиона фунтов стерлингов (почти 108 миллионов рублей) до 1,25 миллиона (99,9 миллиона). По данным The Sun, сейчас дом планирует купить бизнесвумен из Лондона. Перед заключением контракта в здании демонтируют лишние розетки.

Right Move

Как сообщал «Рамблер», ранее в Британии дом с двумя спальнями выставили на продажу всего за один фунт стерлингов (около 83 рублей). Дом в графстве Мерсисайд на западе Англии вошел в список из 26 жилых зданий, выставленных на торги за бесценок. Еще девять домов в графстве Дарем на севере Англии вообще не имели стартовой цены. Подвох заключался в том, что большинство зданий заколочены и нуждаются в серьезном ремонте.

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