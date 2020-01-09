Житель индийского штата Уттар-Прадеш разработал гаджет в виде губной помады, призванный обеспечить личную безопасность женщин. Об этом сообщает NDTV.

Изобретение начинающего ученого Шьяма Чаурасии может издавать сигнал, похожий на звук взрыва, и отправлять просьбы о помощи с координатами на номер экстренной службы.

На футляре «губной помады» Чаурасия поместил кнопку, после нажатия которой раздается звук взрыва и одновременно отправляется сигнал бедствия. Гаджет необходимо заряжать и подключать к мобильному телефону через Bluetooth.

«Его легко носить с собой, так как он выглядит как обычная помада и не вызывает подозрений», — подчеркнул ученый.

На создание гаджета у Чаурасии ушел один месяц. Стоимость устройства он оценил в 600 рупий (примерно 520 рублей).

Как сообщал «Рамблер», весной 2018 года в США стартовали продажи кольца безопасности Nimb. На кольце размещена кнопка, нажав которую, можно разослать близким и экстренным службам сигнал тревоги. Кольцо стоит 249 долларов (около 15,4 тысячи рублей).

Система Nimb включает в себя мобильное приложение и сам кольцо с кнопкой, которые связываются через Bluetooth. Для отправки сигнала требуется долгое нажатие кнопки. В настройках приложения можно указать номера тех, кто получит сигнал. У этих людей также должно быть установлено приложение Nimb: именно там они смогут найти координаты попавшего в беду близкого человека.

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