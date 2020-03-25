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Россиянка Евгения Иванченко, эвакуированная из Марокко, рассказала РИА Новости, что ее мужа не пустили в Россию и он вынужденно находится в аэропорту Внуково без возможности улететь в Марокко из-за того, что королевство закрыло авиасообщение.

Рейс авиакомпании Azur Air 23 марта доставил из Касабланки в Москву 461 человека из России и стран СНГ, туристы не имели возможности покинуть Марокко из-за внезапного прекращения авиасообщения 15 марта.

Иванченко рассказала, что 2 марта она с мужем, которого зовут Шахид Закария, и младенцем, а также другими родственниками, приехала в Марокко из Москвы, чтобы познакомить малыша с родителями мужа.

«Обратный рейс отменили и нас эвакуировали силами МИД и посольства. У мужа разрешение на временное проживание на три года, он живет и работает в России, платит налоги и является на данный момент кормильцем семьи, так как я в декрете. На паспортном контроле его остановили и сказали, что не пропустят из-за нового постановления», — рассказала Иванченко.

По ее словам, при посадке в аэропорту Касабланки консул РФ заверил ее, что "должны пропустить, так как семьи не разлучают".

Иванченко утверждает, что сейчас иностранцев, задержанных на въезде и имеющих только разрешение на временное проживание без вида на жительство, отправляют ближайшими рейсами в страну гражданства. Ее мужа отправить в Марокко не могут из-за приостановки всех рейсов в королевство.

«И выйти из аэропорта он тоже не может, как минимум до 1 мая. Он оказался в зоне вылета без еды, теплой одежды, возможности поспать и помыться. Эта зона также опасна заражением, так как там много вылетающих пассажиров. Нет также доступа к медицинской помощи и он разлучен с семьей», — рассказала Иванченко.

По ее словам, авиакомпания Azur Air пытается отправить мужчину в Стамбул.

«Я нахожусь с ребенком дома, но вынуждена ездить в аэропорт, чтобы передать ему еду и вещи. Я нахожусь в состоянии нервного срыва от происходящего, нам страшно и никто не может ответить внятно, что нам ждать. МИД, посольство России, посольство Марокко, директор аэропорта — все в курсе ситуации, но решения так и нет», — говорит Иванченко.

Власти Марокко с 20 марта на месяц ввели режим чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса, предусматривающий, в том числе, ограничения на передвижение жителей внутри страны. Королевство 15 марта полностью приостановило авиасообщение со всеми странами до дальнейшего уведомления из опасений распространения коронавируса.

Правительство России из-за ситуации с коронавирусом ограничило с 18 марта до 1 мая въезд иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение не касается сотрудников международных организаций и официальных представительств иностранных государств, а также членов их семей, экипажей международного транспорта, членов официальных делегаций и лиц с дипломатическими и служебными визами. Также оно не затрагивает людей с частными визами, выданными в связи со смертью родственника, лиц, постоянно проживающих в России, и транзитных пассажиров авиатранспорта.

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