Англичанин Джеймс Макгроу решил увековечить лицо жены, заснувшей в самолете с открытым ртом, на своем теле и чуть не разрушил их брак. Об этом сообщает The Sun.

40-летний Макгроу и его 37-летняя жена Келли любят подшучивать друг над другом. Однажды Келли сделала мужу нелепую стрижку, и он долго думал, как ей отплатить. В итоге Макгроу решил сделать на бедре татуировку, основанную на самой нелюбимой фотографии жены: на ней Келли спит в самолете с открытым ртом, из-за чего на фото получился эффект нескольких подбородков, а муж улыбается рядом.

This guy is a legend 😂😂 pic.twitter.com/1P1E8ednN2 — Jaye Allen (@JayeAllen35) December 14, 2019

Пока Келли не может простить мужа и планирует отомстить ему по-настоящему жестокой шуткой.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Германии 50-летняя женщина убила 43-летнего мужа из-за неудачной шутки. Мужчина заявил супруге, что помочился в ее пиво. Когда он лег спать, женщина нанесла ему 17 ударов ножом.

Видео дня. Приставы ищут Ольгу Бузову за долги по ЖКХ