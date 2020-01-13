Муж оперной певицы Анны Нетребко, азербайджанский тенор Юсуф Эйвазов отказался выступать на одной сцене с певицей из Армении Рузан Манташян. Об этом пишет французское издание ForumOpera.com со ссылкой на концертное агентство Massis Opera.

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Сообщается, что оба артиста 7 февраля должны были принять участие в концерте в рамках Дрезденского оперного бала.

«Невероятно, но факт: гражданин Азербайджана Юсиф Эйвазов только что по политическим причинам отказался выступать вместе с Рузан Манташян, сопрано армянской национальности», — говорится в сообщении.

Организаторы мероприятия приняли решение выполнить требование Эйвазова и отказались от участия Рузан Манташян в концерте.

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