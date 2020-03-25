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У 78-летней актрисы Жанны Болотовой не выявляли коронавирус, информация об этом не соответствует действительности, сообщил муж актрисы депутат Мосгордумы Николай Губенко.

«Это полная ложь… Она находится в больнице с пневмонией», — передает его слова РИА «Новости».

До этого в Telegram-каналах появилась информация, что 78-летнюю Болотову якобы госпитализировали в Коммунарку с коронавирусом.

Болотова родилась в 1941 году, снималась в фильмах «Дом, в котором я живу», «Любить человека» и т.д.

Накануне СМИ сообщили, что в Коммунарку были госпитализированы народный артист Лев Лещенко и его жена Ирина.

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