Музей-кладбище Советских раритетных автомобилей в Подмосковье Прекрасная коллекция уникальных советских автомобилей ждет автолюбителей в музее под открытым небом в 300 км от Москвы.

К сожалению, плохое состояние большинства экспонатов делает его больше похожим на кладбище. Однажды в 1990-х годах бывший гонщик Михаил Красинец открыл свою жизненную страсть.

Он начал собирать старые советские машины. Когда улица в Москве, на которой проживал Михаил, была полна экспонатов, он понял, что ему нужно расширить кругозор. Михаил с супругой продали свою квартиру и купили дом в селе Черноусово Тульской области, в 300 км от столицы.

Здесь родился его замечательный музей «Автомобили СССР». В огромном открытом поле расположено более 300 автомобилей. Большинство из них — советские модели 1940-х и 1990-х годов, включая легковые автомобили и тяжелые грузовики.

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Поддерживать такой музей — не дешевое хобби. Михаилу повезло, что в 2004 году музей получил официальный статус и стал частью местного краеведческого музея. Тем не менее остро ощущается потребность в финансировании.

Страдая от снега и дождя 24 часа в сутки на открытом воздухе, все автомобили и грузовики нуждаются в капитальном ремонте. Некоторые транспортные средства тщательно ремонтируются, а другие рассыпаются.

Только Михаил просто не может следить за всеми своими «детьми». Автомобили и грузовики не случайно размещены в поле. Они расставлены в соответствии с годом производства, что позволяет проследить всю историю Советской автомобильной промышленности.

Добраться до музея — непростое дело, требующее наличие внедорожника. Но это стоит усилий. Посетители могут сфотографировать транспортные средства, залезть внутрь, и осмотреть антиквариат со всех сторон. В коллекции Михаила несколько уникальных экспонатов.

Два праворульных автомобиля «Москвич», например, были предназначены исключительно для продажи в Англии. Кроме того, можно найти некоторые зарубежные жемчужины: Mercedes Benz W108, Opel Rekord S, Buick Special 8 и т. д. Мнения о Михаиле Красинце разнятся.

Некоторые говорят, что он делает хорошую работу, сохраняя уникальные старинные автомобили, другие уверены, что он просто коллекционер бесполезного мусора. Есть те, кто советует ему продавать редкие экземпляры частным коллекционерам. И все же Красинец хочет оставить музей в целости и сохранности для будущих поколений.