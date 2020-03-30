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Красноярский драматический театр имени Пушкина запустил накануне #скучающийфлешмоб, в котором сотрудник сфотографировался с картонными табличками "Никто не фотает люстры", "Никто не спорит с гардеробщицей", "В театре всегда тепло". К флешмобу присоединяется все большее число региональных учреждений культуры.

Одним из последних это сделала Белгородская государственная филармония, прокомментировав фотографию сотрудника на пустой сцене без оркестра: "Мы грустим без вас, любимые зрители!"

Работники Культурно-просветительского центра имени Валентины Терешковой (Ярославского планетария) тоже страдают в самоизоляции.

Сотрудники и экспонаты старейшего музея Курганской области — Шадринского краеведческого имени Владимира Бирюкова — тоже грустят без посетителей.

Музей истории Томска также принял участие в эстафете, написав: "Мы верим, что совсем скоро встретимся на новых экскурсиях".

Сразу несколько фотографий грустных сотрудниц выложила Новгородская областная библиотека.

Присоединился к культурному флешмобу и Екатеринбургский музей ИЗО, его сотрудники тоже успели соскучиться по посетителям по время карантина

Музей-заповедник Михаила Шолохова в Ростовской области также принял участие в акции, добавив: «И так как у нас много объектов, этот флешмоб рискует перерасти в полноценную ежедневную рубрику на всю неделю карантина».

Сотрудники самарского зоопарка выложили в инстаграме фотографии скучающих сотрудников на фоне клеток с тигром, львом, лисой и другими животными.

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