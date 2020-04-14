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Минэкономразвития РФ предложило кабмину РФ включить музеи и зоопарки в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что компании этих секторов смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку.

«Как отмечается в соответствующем проекте постановления правительства, работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в этой сфере», — говорится в сообщении.

Ранее Минэкономразвития предложило включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, кинотеатры и стоматологии.

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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 21 102 человека, всего скончались от болезни 170 человек, выздоровели почти 1,7 тысячи.

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