Практически все проблемы, связанные с жильем в иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, решены. Об этом 28 декабря заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Как передает «РИА Новости», Мутко с рабочим визитом посетил пострадавшие от летнего паводка населенные пункты. Накануне он был в селе Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинске. Также в ходе визита Мутко посетил последний оставшийся пункт временного размещения (ПВР) в Аграрном колледже Тулуна.

«Остается пять семей, 40 человек… В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются», — сказал Мутко.

В Иркутской области летом 2019 года прошли две крупные волны паводков. Погибли 26 человек, пострадали 45 тыс. человек, подтопленными оказались почти 11 тыс. домов. При этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, около 7 тыс. строений подлежат сносу.

Ранее, 28 декабря Мутко на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации Тулуна поручил принять меры для того, чтобы специалисты сферы ЖКХ не переезжали из города.