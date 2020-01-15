У Государственного совета после предложений президента России Владимира Путина, озвученных в послании Федеральному собранию, появится статус. Об этом в среду, 15 января, заявил заместитель председателя правительства Виталий Мутко в эфире телеканала РБК.

Путин в ходе своего послания Федеральному собранию предложил целый пакет конституционных изменений. В их числе утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны.

Также Путин заявил о том, что он не против усиления и роли Конституционного суда России. Кроме того, российский лидер рекомендовал усилить роль Госсовета и губернаторов через официальное закрепление положений в Конституции. За каждую из этих инициатив Путин предложил гражданам проголосовать.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что это достаточно серьезная реформа и поэтому президент посчитал необходимым «посоветоваться с гражданами» путем голосования. Сроки и порядок его проведения будут определены дополнительно и затем формализованы отдельным указом.

После послания президента премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство страны в полном составе уходит в отставку.