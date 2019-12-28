Оставшиеся три дома в Тулуне, пострадавшие во время паводков, начнут расселять в январе 2020 года. Об этом в субботу, 28 декабря, заявил глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер России Виталий Мутко.

В Иркутской области летом 2019 года прошли две крупные волны паводков. Погибли 26 человек, пострадали 45 тыс. человек, подтопленными оказались почти 11 тыс. домов. При этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, около 7 тыс. строений подлежат сносу.

Также 28 декабря Мутко на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации Тулуна поручил принять меры для того, чтобы специалисты сферы ЖКХ не переезжали из города.