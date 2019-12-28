Вице-премьер России Виталий Мутко на встрече с руководством ресурсоснабжающей организации Тулуна Иркутской области поручил принять меры для того, чтобы специалисты сферы ЖКХ не переезжали из города.

С 28 декабря Мутко находится в рабочей поездке по пострадавшим от паводка населенным пунктам Приангарья. Вице-премьер уже посетил село Бирюса в Тайшетском районе и Нижнеудинск.

Среди прочего вице-премьер указал на необходимость разработать план по повышению зарплат и строительства нового жилья для специалистов.

«Специалисты нужны, это очень отрасль серьезная, и за ней надо смотреть. Уже на третьем предприятии говорится о том, что уезжают специалисты. Получают [жилищные] сертификаты и уезжают в другие регионы», — цитирует Мутко ТАСС.

В Иркутской области летом 2019 года прошли две крупные волны паводков. Погибли 26 человек, пострадали 45 тыс. человек, подтопленными оказались почти 11 тыс. домов. При этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, около 7 тыс. строений подлежат сносу.

16 декабря Мутко отчитался о предоставлении жилья пострадавшим при паводках.