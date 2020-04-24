Объемы выпуска лекарств для лечения коронавируса увеличены в разы. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время заседания в пятницу, 24 апреля.

Это коснулось в том числе гидроксихлорохина, подчеркнул Мурашко.

По словам Мурашко, около 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом в России находятся в тяжелом состоянии. Четыре человека находятся на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Он отметил, что в последнее время в реанимационные отделения поступают люди во всё более тяжелом состоянии. Он призвал всех, кто обнаружил у себя симптомы, немедленно обращаться к врачам.

«Заболевание развивается достаточно быстро и ухудшение дыхательной функции наступает в критические часы фактически», — подчеркнул он. Это может спасти жизнь, отметил министр.

Глава Минздрава также сообщил, что все российские регионы получили средства, выделенные на создание новых мест для пациентов с коронавирусом и выплат медицинскому персоналу.

Министр также заявил, что Минздрав готов рассмотреть вопрос о более массовом привлечении студентов-медиков на практику для помощи в борьбе с коронавирусом.

По состоянию на 24 апреля в России общее число заболевших достигло 68 622 человека, умерли 615 пациентов, выздоровели ― 5568.

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