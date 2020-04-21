Медработники должны регулярно проходить тестирование на коронавирус, чтобы минимизировать риск заражения. Об этом во вторник, 21 апреля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов в медицинских организациях. Медицинские работники должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования. Для обеспечения безопасности медработников в поликлиническом звене должен обеспечиваться масочный режим», — цитирует его пресс-служба Минздрава РФ.

Мурашко указал, что при поступлении в стационар пациент должен пройти обследование, а также ответить на вопросы,исключающие контакты с зараженными. Национальный институт качества Росздравнадзора разработал чек-листы для оценки системы эпидемиологической безопасности поликлиники и стационара, которые помогают медицинским учреждениям оценить свою противоэпидемическую готовность и при необходимости доработать внутренние процессы.

31 марта стало известно, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заразился коронавирусом.

Он заявил, что чувствует себя хорошо, изолировался в собственном кабинете и намерен продолжить работать дистанционно.

После новости об инфицировании Проценко в Коммунарке были приняты меры дополнительной безопасности, а также был протестирован медперсонал.

15 апреля врач сообщил о том, что вылечился от COVID-19 и результаты его последних двух тестов на коронавирус были отрицательными. Проценко вновь вернулся к обычному рабочему режиму.

По данным на 21 апреля, с момента начала пандемии в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса во всех 85 регионах, умерли 456 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.