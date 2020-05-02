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Ограничительные меры, введенные в РФ из-за новой коронавирусной инфекции, нельзя отменять сразу после достижения пика заболеваемости. Нужно выстроить поэтапную систему действий, чтобы не усугубить ситуацию, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия-1.

«После пика заболеваемости сразу же отменять карантин нельзя. Эта процедура все равно <…> займет определенное время до ситуации стабилизации, ну и нужно контролировать еще популяционный иммунитет. Когда мы говорим просто — добрались до пика до какого-то, вышли на плато, то нельзя говорить, что после этого сразу же объявили праздник или хлопушки, сняли все меры ограничения. Нет. Для этого нужно построить целую систему, которая позволит вновь не получить опять подъема заболевания», — сказал он.

Своевременное реагирование на пандемию новой коронавирусной инфекции позволило России выиграть несколько месяцев для подготовки системы здравоохранения.

«Мы выиграли время однозначно, в чем это заключалось — мы фактически получили преимущество в несколько месяцев. Выигрыш во времени — это развертывание системы», — сказал Мурашко.

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