Минздрав России научился быстро переформатировать схему лекарственных терапий для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мурашко в ходе XI съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в формате видеоконференции 23 апреля.

«Ну, например, если раньше мы бились в каких-то долгих спорах и дискуссиях, выходя на то или иное решение, для того, чтобы сформировать какой-то пул рекомендаций для клиницистов, выпустить тот или иной нормативно-правовой документ <…> нам иногда требовался не один год. Здесь уникальная ситуация, специалисты фактически за три дня сформировали новый приказ Министерства здравоохранения, который позволил всю систему построить по единому принципу взаимодействия», — подчеркнул он.

Министр отметил, что «определенные направления», которые ведомство активно развивало последние годы и которые стали основой здравоохранения, «гармонично вливаются в том числе и в новую задачу по борьбе с новой инфекцией». Сюда относятся и новые методы диагностики, добавил Мурашко.

Кроме того, за очень короткий промежуток времени ученые и промышленность смогли переформатировать под новую задачу тест-систему. Так, в кратчайшие сроки в России было зарегистрировано и выпущено в производство 17 тест-систем для выявления коронавируса, напомнил министр.

На сегодняшний день сделать тест на наличие коронавирусной инфекции можно в любом регионе страны. Их проводят 438 лабораторий. Всего в России было проведено более 2,4 млн исследований на коронавирус.

О росте количества и качества тестов на COVID-19 говорил и мэр Москвы Сергей Собянин 20 апреля. По данным Росздравнадзора, точность тест-систем превышает 95%.

Для лечения пациентов с коронавирусом московские врачи разработали экспериментальную методику лечения. Как рассказали ранее в этот день в столичном депздраве, медики применяют гелий. Используемая терапия снижает активность инфекции, не доставляя при этом дискомфорта больному — процедура похожа на посещение сауны.

По состоянию на 23 апреля, в России подтвердились 62773 случаев заболевания COVID-19, из них 4774 — за последние сутки. 4891 человек вылечился. 555 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.