Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19. Об этом 19 апреля заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе видеоконференции министров здравоохранения стран G20 по вопросам влияния коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

«Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия коронавируса, многое применяем и в своей практике. Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — цитирует его ТАСС.

По состоянию на 19 апреля, в России подтвердились 42853 случая заболевания COVID-19, из них 6060 — за последние сутки. 3291 человек вылечился. 361 пациент скончался. Министр заверил, что все пациенты в РФ находятся под контролем медиков и получают необходимое современное лечение. При этом национальная система медицинского страхования «позволяет не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения».

Также Мурашко призвал поддержать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с коронавирусом.

16 апреля глава ведомства заявил о готовности России принять участие в международном клиническом исследовании ВОЗ под названием «Солидарность», в рамках которого планируется протестировать четыре наиболее перспективные схемы лечения от коронавируса.

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