Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 1 апреля пришел в медицинской маске на заседание президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем инфекционного заболевания COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Роспотребнадзора Анна Попова также пришли на совещание в медицинских масках. Как и Мурашко, после начала заседания они их сняли.

Как отмечает «Газета.ру», глава Минздрава впервые пришел на совещание в маске.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России за сутки зафиксировано семь новых смертей от коронавируса. Таким образом, общее количество летальных исходов в стране выросло до 25. Число заболевших возросло до 2777.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. По данным Worldometer на 1 апреля, в мире заразились более 860 тыс. человек, умерли — 42,3 тыс.

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