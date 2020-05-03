Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что вторую волну коронавируса нельзя исключать, если не будет создан популяционный иммунитет.

Отдельные регионы страны, как отметил глава ведомства, не смогли вовремя отреагировать на распространение COVID-19 и приступить к необходимой мобилизации.

«Для них это казалось вещью, которая происходит где-то не у них. <…> Когда были установлены четкие правила, регламент, требования, здесь [они] фактически перешли в режим «прописали — обязаны сделать», — отметил министр.

30 апреля о неизбежности второй волны коронавируса в мире заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

Академик РАН Сергей Недоспасов 19 апреля сообщил, что вторая волна распространения коронавируса возможна при условии, если не появится вакцина.

12 апреля профессор Ганноверского института вирусологии Томас Шульц отметил, что новая эпидемия COVID-19 может быть спровоцирована снятием режима самоизоляции после снижения количества зараженных коронавирусом.

Распространение нового типа коронавируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря в китайском городе Ухань. За четыре с лишним месяца вызываемое им заболевание COVID-19 было выявлено в 212 странах мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила его пандемию.

На сегодняшний день, по данным международного статистического бюро Worldometer, в мире зарегистрировано более 3,4 млн случаев инфицирования, выздоровели ― более 1,1 млн, умерли ― 244 989.