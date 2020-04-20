Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 апреля оценил эффективность мер самоизоляции в борьбе с распространением коронавируса.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек. За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 28 человек. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице возросло до 204.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.