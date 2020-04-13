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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более 240 пациентов с коронавирусной ифнекцией COVID-19 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом министр сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

«На учёте дистанционном у нас состоит 300 больных на сегодняшнюю дату, из них более 240 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ, три пациента находятся на аппаратах экстракорпоральной мембранной оксигенации, одна пациентка беременная и один ребёнок на аппаратах ИВЛ», — приводит ТАСС слова Мурашко.

Ранее сообщалось, что в Башкирии закупили ещё 550 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

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