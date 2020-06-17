Мюнхенская «Бавария» досрочно гарантировала себе очередной титул чемпиона Германии по футболу, обыграв во вторник в гостях бременский «Вердер» со счетом 1:0. За два тура до окончания первенства команда из Мюнхена набрала 76 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя в лице дортмундской «Боруссии» (66 баллов), у которой игра в запасе.

«Бавария» стала чемпионом Германии восьмой раз подряд. С момента основания Бундеслиги мюнхенцы взяли 29 титулов, остальные клубы — 28. К очередному чемпионству клуб привел Ханс-Дитер Флик, который осенью сменил хорвата Нико Ковача. Для 55-летнего специалиста это первый трофей в качестве главного тренера.

ZUSAMMEN #MEI8TER! 🔴⚪ #MiaSanMia pic.twitter.com/nCcjtBG4bM — #MEI8TER (@FCBayern) June 16, 2020

На поле безусловным лидером клуба в текущем сезоне является форвард Роберт Левандовский, который в 29 матчах первенства забил 31 мяч и с отрывом в 6 голов возглавляет гонку бомбардиров. Лучшим ассистентом лиги также является представитель мюнхенского клуба — Томас Мюллер в 31 матче сделал 20 голевых передач.

Беспроигрышная серия «Баварии» в текущем чемпионате составляет 18 матчей (17 побед, 1 ничья), последний раз клуб проиграл 7 декабря, уступив «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:2).

Напомним, что чемпионат Германии возобновился 16 мая, первым среди ведущих европейских первенств. После двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, мюнхенцы одержали семь побед в семи матчах в Бундеслиге, обыграв в том числе в гостях дортмундскую «Боруссию».