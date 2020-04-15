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Мумия принцессы Укока защищает республику Алтай от проникновения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом член Государственного собрания Алтая (Эл Курултай) Ержанат Бегенов заявил изданию «Подъем».

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Сегодня, как сообщал «Рамблер», в оперативном штабе Москвы по ситуации с распространением коронавирусной инфекции рассказали, что республика Алтай — единственный регион России, в котором пока не был выявлен ни один случай заболевания COVID-19.

«У нас есть защита», — прокомментировал Бегенов.

По словам депутата, мумия принцессы Укока защищает Алтай от проникновения коронавирусной инфекции, потому что местные жители очень сильно ее почитают и очень ею дорожат.

Он заявил, что Чуйское землетрясение, произошедшее на Алтае в 2003 году, «говорят», было связано с тем, что мумию забрали в Новосибирск.

Принцесса Укока — мумия женщины, жившей в VI-III веках до нашей эры. Археологи обнаружили ее в 1993 году. Коренные жители Алтая верят, что она — хранительница покоя, не допускавшая проникновения зла из подземного мира.

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