Режиссера-мультипликатора Александра Боголюбова в среду, 29 января, госпитализировали в одну из московских клиник.

Как сообщает РЕН ТВ, у него обнаружили серьезные проблемы со здоровьем. По данным телеканала, сейчас мультипликатору проводят консервативный курс лечения.

Боголюбов является режиссером известных мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей», «Волшебник Изумрудного города», кроме того, он снял телефильм «Батальоны просят огня».

Ранее в среду сообщалось, что в Москве госпитализировали из-за проблем с желудком главу Республики Алтай Олега Хорохордина.