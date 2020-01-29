Автор мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города» Александр Боголюбов госпитализирован в Москве.

По информации телеграм-канала 112, у режиссера наблюдаются «серьезные проблемы со здоровьем». Их характер не уточняется.

Сейчас 85-летнему мультипликатору проводят консервативный курс лечения.

Александр Боголюбов известен как режиссер мультипликационных, кукольных, художественных и научно-популярных фильмов. Он является режиссером и сценаристом картины «Батальоны просят огня» и фильма «Мелодия на два голоса». Сын режиссера — известный телеведущий и актер Оскар Кучера.

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