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Муфтият Дагестана обратился к жителям республики с просьбой совершать все молитвы дома и не приходить на пятничный намаз в мечеть из-за распространения коронавируса, сообщает пресс-служба религиозного ведомства.

В четверг Роспотребнадзор Дагестана сообщил, что число инфицированных коронавирусной инфекцией в Дагестане за сутки возросло на 13 человек до 57.

«Уважаемые братья, во избежание заражения коронавирусной инфекцией, распространившейся по всему миру, просим совершать все намазы дома. Также просим не приходить на пятничный намаз в мечеть, а совершить обеденный намаз дома. В частности, обращаемся к имамам с просьбой ограничить совершение джума-намаза малым количеством людей — не более 40 человек в одной мечети», — цитирует пресс-служба председателя муфтията Дагестана Шамиля Алиханова.

Ранее в Дагестане был введен особый режим всеобщей самоизоляции. Жителям республики было запрещено выходить из дома без веской причины, которой может быть поездка на работу по спецпропускам, поход за продуктами или лекарствами, вынос мусора и выгул домашних животных. После этого глава Дагестана Владимир Васильев внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» и отменил пункт о спецпропусках для работающих граждан и ряд других положений.

В четверг Владимир Васильев утвердил перечень организаций, которые могут работать во время карантина в случае наличия положительного акта санитарно-эпидемиологического обследования.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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