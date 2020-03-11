Муэдзин Исторической мечети Раис Ханефеев умер в столице, сообщает Агентство "Москва".

Ему было 60 лет. Мертвое тело обнаружили на территории религиозного учреждения на улице Большая Татарская. Умершего Ханефеева доставили в морг.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства смерти. Известно, что следов насилия на покойном не обнаружили.

Комментарий по поводу кончины Ханефеева дал и близкий к муэдзину источник. Он отметил, что Раис всегда был готов поделиться советом и помолиться с единоверцами в любую погоду.

«О Раисе Фатеховиче остались лишь приятные воспоминания. Он стоял вместе с прихожанами на улице во время коллективной пятничной молитвы, в метель, в дождь, в лютую стужу, в жару, хотя он уже давно был седым. Он часто улыбался. И давал очень дельные советы», — рассказал источник.

10 марта стало известно о кончине президента химического факультета МГУ Валерия Лунина. Академик умер на 81-м году жизни.

Ранее скончался трехкратный чемпион мира по плаванию паралимпиец Александр Макаров. Ему было 23 года. Об обстоятельствах смерти не сообщили.

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