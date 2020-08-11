Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» и итальянский «Интер» завоевали путевки в полуфинал розыгрыша Лиги Европы УЕФА.

В четвертьфинале, прошедшем без зрителей в немецком Кельне, манкунианцы нанесли поражение датскому «Копенгагену» со счетом 1:0, вырвав победу в дополнительное время. На 95-й минуте пенальти реализовал Бруну Фернандеш. Основное время встречи завершилось без забитых мячей.

Голкипер датчан Карл-Йохан Йонсон совершил в этом матче 13 сейвов, что является лучшим результатом в еврокубковых играх с сезона-2016/17.

В другом матче дня в Дюссельдорфе футболисты «Интера» обыграли немецкий «Байер» со счетом 2:1. У победителей отличились Николо Барелла (15′) и Ромелу Лукаку (21′). Автором единственного гола «Байера» стал Кай Хаверц (25′).

⚫️🔵 "Интер" добрался до полуфинала одного из еврокубков впервые с сезона 2009/10, когда выиграл #ЛигаЧемпионов 🎉🎉🎉 👀 Смогут ли "нерадзурри" снова пройти весь путь до конца?#ЛигаЕвропы pic.twitter.com/oo53W7BCQ7 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 10, 2020

В полуфинале «Интер» сыграет с победителем встречи «Шахтер» (Украина) — «Базель» (Швейцария), а «Манчестер Юнайтед» будет противостоять «Вулверхэмптон» (Англия) или «Севилья» (Испания). Сильнейшие в этих парах определятся во вторник.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса формат плей-офф Лиги Европы был изменен: решающая стадия турнира проходит в Германии в формате «Финала восьми», все противостояния состоят из одного матча. Полуфиналы намечены на 16-17 августа, а финал еврокубка пройдет 21 августа в Кельне.