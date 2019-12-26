Поезда «Ласточка» Московского центрального кольца (МЦК) за среду, 25 декабря, перевезли 580,1 тыс. пассажиров, и этот показатель стал рекордным. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба столичной подземки на странице в Twitter.

«В Новый год с новым рекордом! 580,1 тыс. пассажиров проехали по МЦК 25 декабря! Спасибо, что выбираете МЦК и Мосметро», — приводит сообщение представителей метрополитена РИАМО.

По словам заммэра столицы Максима Ликсутова, показателя в 580,1 тыс. человек удалось добиться всего за один день работы МЦК, хотя к подобному результату планировали подойти только в середине 2020 года. Прошлый рекорд по числу пассажиров на МЦК был установлен 29 ноября. В тот день удалось перевезти 571,3 тыс. жителей, отмечает телеканал «360».

В пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры уточнили, что наибольшее количество пассажиров 25 декабря зафиксировали на станциях Ростокино и Кутузовская — 29 тыс. и 25 тыс. человек соответственно.

Пассажирское движение на МЦК запустили осенью 2016 года. С ноября 2019 года интервал движения между «Ласточками» на МЦК сократили до 4 минут в часы пик и до 8 минут в остальное время. Как напоминает «Москва 24», составы приспособлены для инвалидов, пассажиров с детьми и велосипедистов. В них есть туалеты, системы климат-контроля и бесплатный Wi-Fi.

20 декабря сообщалось, что московская подземка открыла бесплатный каток с искусственным льдом для пассажиров. Ледовая площадка расположилась между станцией метро «Спортивная» и станцией МЦК «Лужники». Площадь катка составляет 200 кв. м.