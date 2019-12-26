С момента запуска первых двух линий Московского центрального диаметра (МЦД) ими воспользовались более 15,5 млн пассажиров. Об этом рассказал вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Это почти на 13% больше пассажиропотока, который был до ввода диаметров, цитирует Ликсутова агентство городских новостей «Москва». Вице-мэр подчеркнул, что это очень высокий показатель роста: по остальным направлениями Московской железной дороги прирост составляет 0,2–0,3%.

Около 70% пассажиров МЦД едут из Подмосковья, рассказал Ликсутов.

«Введенные тарифные решения позволили примерно на 20 станциях Московского метро снизить пассажиропоток за счет того, что пассажиры из Московской области начали переезжать на МЦД дальше, чем это было обычно», — цитирует его агентство городских новостей «Москва». При этом после введения диаметров удалось снизить загрузку таких станций, как «Фили» и «Окружная», что положительно сказалось на всей транспортной системе, отметил вице-мэр.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили 21 ноября. Президент России Владимир Путин открывал движение по этим веткам. Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. Ожидается, что к 2024 году число станций увеличится до 66, а количество пересадок — до 27. Общая протяженность пяти маршрутов составит 375 км. График работы МЦД как в метро — с 5:30 до 1:00.

Автомобилисты, пользующиеся Московскими центральными диаметрами, смогут бесплатно оставлять машины на обустроенных парковках со шлагбаумом. Возле станций МЦД «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская» организованы специальные перехватывающие парковки. При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых от ближайшей станции, парковка будет бесплатной.