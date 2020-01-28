Китайские власти совершили ошибку, полностью закрыв город Ухань, где началась вспышка заболеваемости новым коронавирусом, для въезда и выезда. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, депутат Государственной думы России Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Там идёт эпидемия паники. Рвы — это мракобесие, они там не нужны. 2744 заболевших на миллиард населения, это даже не единичные случаи. И это тот самый случай, когда партийная власть командует профессионалами», — заявил Онищенко.

Также эксперт возмутился наличию бронетехники и армии, которая блокирует выезды из города. По его мнению, эти меры не являются оправданными.

«То, что там идёт бронетехника, копают рвы, — этого не надо делать. Надо заниматься людьми, надо им объяснять. Китайское население очень выдрессированное. Нужно заниматься делом, а не срывать экономику и не сеять панику, не разводить то мракобесие, которое есть», — сказал Онищенко.

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