Сахарный диабет — это не болезнь сладкоежек. Причины заболевания сложнее, чем чрезмерное потребление сахара.

При сахарном диабете 1-го типа иммунная система атакует поджелудочную железу, из-за чего не вырабатывается инсулин. Это приводит к дефициту инсулина и никак не связано с употреблением сладкого.

В случае с диабетом 2-го типа сахар — косвенная причина заболевания, но сам по себе не вызывает диабет. Одна из возможных причин заболевания — ожирение.

Из-за мучного и сладкого человек полнеет, и это опосредованно влияет на развитие диабета.

Но сахар и сладости не опаснее в плане развития сахарного диабета 2-го типа, чем жирная пища и алкоголь, которые также приводят к ожирению.

Сладкое лучше ограничивать: есть в качестве десерта после основной пищи, но не для утоления голода или перекуса. А для людей с диабетом еще следить за уровнем сахара в крови и считать, сколько надо принимать инсулина на полученные сахара. Проверять уровень сахара для людей с диабетом нужно несколько раз в день.

Иногда для людей с диабетом леденцы или таблетки глюкозы даже необходимы: если человек теряет сознание из-за низкого уровня сахара в крови.