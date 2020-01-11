Митрополит Волоколамский Иларион обратил внимание, что храмы являются хорошим местом для знакомств, а в дальнейшем и для любви. Он отметил, что атмосфера этого места вполне естественна для личного знакомства. Кроме того, священнослужитель рассказал, что многие верующие заключали браки после того, как встретились в церкви во время службы.

Храм — это хорошее место для личного знакомства, которое впоследствии может привести к любви, считает председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

«Конечно, храм — это дом божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — такое мнение выразил Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

По его словам, многие верующие, которые ходят в церковь, вступили в брак после того, как познакомились в храме. «В том числе на церковном клиросе или при исполнении каких-то церковных послушаний. Или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, а постепенно это общение переросло в любовь», — рассказал церковнослужитель.

В заключение он вспомнил поговорку о том, что «браки заключаются на небесах», отметив, что не стоит упускать чувство симпатии, которое возникает с первого взгляда. Митрополит считает, что в этом случае необходимо подойти к девушке и поговорить с ней.

В ответ на мнение Илариона председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов в комментарии радиостанции «Говорит Москва» сказал, что поддерживает идею знакомств в церквях.

«В храме чем хорошо — у многих же молодых людей отцов нет, а со священником всегда можно посоветоваться. Священник знает своих прихожан, скажет: «Знаешь, эта тебе не подходит». По разным причинам, не буду их перечислять. Может сказать: «Ты уж лучше приглядись к этому человеку». Дать совет, например. Получается так удачней, конечно», — уверен протоирей.

Но вместе с тем Смирнов отметил, что призывать знакомиться в храмах не стоит. «Нет, это как-то наивно очень. Уже сам возраст призывает. Человек достиг лет двадцати, уже начинает думать [о создании семьи]. Институт сватовства в Европе и в России разрушен полностью. Это сложнейшая тема», — обратил внимание собеседник радиостанции.

Он сказал, что «всегда рад», когда «возникают такого рода агентства знакомств, которые для православных». «Если православное сообщество, то, конечно, они делают это на правильном уровне», — добавил Смирнов.

Ранее протоирей Дмитрий Смирнов в интервью «Говорит Москва» прокомментировал публикации о том, как рязанского священника Владимира Покровского обвинили в избиении супруги. По мнению собеседника радиостанции, за подобными публикациями стоят некие «некоммерческие организации», которые занимаются искусственной раскруткой историй о жестокости священнослужителей.

«Это феминистский вброс. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево. Просто это фейки такие. И по телевизору — насилие в семье, насилие в семье. Семья — это убежище для всех», — уверен протоирей.

Дмитрий Смирнов считает, что «им нужно создать структуру, которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам», что является «конечной целью». В качестве доказательства своих слов он напомнил, что «никто не рассматривает убийство в трамвае, насилие в троллейбусе».

Смирнов пояснил, что священнослужители совершают гораздо меньше преступлений, нежели представители рабочих профессий. «А сколько за это время экскаваторщиков приложили силу к своим женам? Я думаю, больше раз в десять тысяч, потому что экскаваторщиков у нас в стране гораздо больше, чем священников. Просто наша журналистская братия факты про священников перепостирует многажды, получается, что священники потеряли над собой контроль и лупят своих жен. Я тут приболел немножко. 200 изданий печатали, что мне сделали операцию на сердце. Два поста было, что я уже умер. Очень интересно было», — поделился собеседник радиостанции «Говорит Москва».

Видео дня. Программу «Сам себе режиссер» закрыли после 28 лет в эфире