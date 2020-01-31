В Роспотребнадзоре россиян призвали мыть руки и умываться после возвращения с улицы, а также минимизировать приветственные рукопожатия и поцелуи из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты напомнили, что коронавирус, возбудители ОРВИ и других подобных инфекций передаются воздушно-капельным путем. При чихании и кашле вокруг больного распространяются микрокапли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые долго находятся в воздухе, переносятся на расстояния до нескольких сот метров и остаются заразными от нескольких часов до нескольких дней.

Для защиты от коронавируса необходимо мыть руки после посещения любых общественных мест, прикосновений к дверным ручкам и деньгам. Намыливать руки необходимо не меньше 20 секунд. Также в Роспотребнадзоре посоветовали умываться с мылом·после возвращения с улицы и промывать нос изотоническим раствором соли. Прикасаться к лицу и глазам можно только чистыми руками.

В общественном транспорте стоит носить одноразовую медицинскую маску. Менять маску на новую надо каждые два-три часа. Также следует убирать волосы — распущенные волосы из-за частых контактов с лицом увеличивают риск инфицирования, ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи, объятия и проветривать помещения.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. Жертвами коронавируса, по последним данным, стали 213 человек, общее число заболевших в Китае составило 9962, а выздоровел 171 человек.

Случаи заболевания вирусом выявили в Индии, Италии, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Японии и США.

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