В современных магазинах представлен большой выбор моторных масел SHELL с разнообразными характеристиками. Для того, чтобы сориентироваться в этом многообразии и сделать оптимальный выбор, необходимо знать важнейшие характеристики моторных масел SHELL и понимать, как они влияют на выбор.

Главные характеристики масел SHELL

Моторные масла SHELL бывают:

полностью синтетическими;

основанными на синтетической технологии.

Базовое сырье для первых имеет полностью синтетическое происхождение, для производства вторых используются как и синтетические, так и минеральные. Синтетические масла имеют большую вязкость и лучшую температурную стойкость, чем полусинтетика. Кстати, купить масло Shell вы можете прямо сейчас на сайте atl.ua.

В первую очередь следует обратить внимание на вязкость масла. На упаковках моторных масел SHELL вязкость обозначается цифрами и буквами латинского алфавита, которые соответствуют типу масла по классификации SAE J300.

Например, буква W обозначает пригодность масла для использования при низких минусовых температурах. “5W” означает, что масло поддерживает успешный старт двигателя при температурах до -30 °С. Чтобы определить температурный минимум, следует вычесть из числа в обозначении число 35: 5-35=-30. Чем больше класс вязкости, тем более вязким и густым является масло.

Некоторые моторные масла SHELL производятся по технологии Shell PurePlus. Она позволяет получать идеально чистое базовое масло, в котором нет примесей и которое служит сырьем для производства самых качественных синтетических масел. Масла с маркировкой Shell PurePlus более долговечны, способствуют поддержанию чистоты поршней и экономят расход масла. При эксплуатации автомобиля в условиях низких температур такие масла сохраняют стабильную вязкость и высокую текучесть.

Не менее важно учитывать спецификации и допуски — они могут сказать о том, подходит ли масло для двигателя конкретной модели автомобиля. В связи с этим перед покупкой масла рекомендуется уточнить, какие рекомендации по использованию масел дает производитель автомобиля. Узнать об этом в деталях можно на сайтах дистрибьюторов или компании “Шелл”.