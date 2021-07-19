Моторное масло – это важная составляющая качественной эксплуатации двигателя автомобиля. Именно поэтому важно обратить особое внимание на выбор моторного масла. Оно выполняет функции смазки и очистки, охлаждения, а также защищает двигатель от коррозии.

Прежде всего, необходимо изучить приложенную инструкцию по эксплуатации. Важно покупать масло на сайте chaspik.org.ua у проверенного производителя. Учитывается класс вязкости и класс качества. Также немаловажное значение имеют свойства текучести, поскольку это напрямую влияет на смазку деталей.

Нюансы выбора моторного масла

При выборе моторного масла следует обращать внимание и на другие параметры:

1. Сезонность. Масло может применяться в зимнее или летнее время, также подходить для повседневного использования в любое время года;

2. Производитель. Надёжный производитель масла отвечает за качество своего товара;

3. Год выпуска автомобиля. Необходимо подбирать подходящий класс качества, исходя из года выпуска авто;

4. Наличие допусков. Моторное масло должно полностью подходить для использования;

5. Наличие полезных свойств. Масло должно создавать плёнку на деталях, которые постоянно соприкасаются, защищая тем самым их от истирания.

Данные параметры важны при выборе моторного масла для любой марки автомобиля. Потребуется изучить инструкцию по эксплуатации авто. Как правило, подобное руководство уже содержит сведения о том, какое масло предпочтительнее всего использовать.

Класс вязкости указан на канистре. Масло следует подбирать, ориентируясь на климат в конкретном регионе. Также полезно обратить внимание на тепловые зазоры двигателя, по ним можно определить оптимальную вязкость моторного масла. Вязкость масла зависит и от мощности мотора. Это значит, что при выборе масла следует обращать внимание не только на сам автомобиль, но и на мотор.

Выбор моторного масла требует соблюдения множества нюансов. Однако важно подойти с особой тщательностью к его покупке. Качественное моторное масло способствует нормальной работе двигателя. А это в свою очередь отражается на дальнейшей эксплуатации автомобиля.