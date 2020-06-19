Экс-игрок футбольной сборной России Александр Мостовой прокомментировал итоги матча 23-го тура Российской премьер-лиги, в которой встретились футбольные клубы “Сочи” и “Ростов”.

Знаменитый футболист заявил. Что ему было “противно и неприятно” смотреть игру, а сам матч он назвал “безобразием”.

«Сочи» нужно было остановиться и катать мяч. Или просто выпустить таких же ребят… Конечно, «Сочи» не вылетит, это просто невозможно. Они уже «Спартак» догнали», — цитирует Мостового издание “Чемпионат”.

В пятницу «Сочи» разгромил «Ростов», в составе которого играли воспитанники клубной академии 2003 года рождения и игроки молодежной команды. Встреча закончилась со счетом 10:1.

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