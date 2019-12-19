Московский областной суд оставил в силе приговор Химкинского суда израильтянке Нааме Иссахар, осужденной в России за контрабанду наркотиков. Об этом 19 декабря сообщает корреспондент «Известий».

«Суд постановил апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», — сказала судья.

Ранее в ходе судебного заседания прокурор заявил, что не считает возможным изменить обвинительный приговор Иссахар, назвав его законным и обоснованным.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша, писала «Газета.ру». На суде она признала вину в хранении запрещенных веществ, но отрицала, что занимается их контрабандой.

11 октября стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к 7,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере. 13 октября президент Израиля Реувен Ривлин обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о помиловании Иссахар.