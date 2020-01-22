Москву не ждет плотный снежный покров как минимум до конца января, рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее в среду, 22 января, в Москве начался снегопад. В пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области заявили, что снег и гололедица ожидаются в Подмосковье в этот день до 21:00.

Сейчас Москву пересекает холодный фронт, поэтому он сопровождается скоротечными локальными зарядами снега и землю даже припорошило тонким снежком, рассказал Евгений Тишковец.

Морозы по ночам окрепнут в среднем до –3–8 градусов. 23 января в столице столбики термометра не опустятся ниже –5 градусов.

Однако продлится похолодание только в ближайшие трое суток. «C приближением выходных к нам пойдет новая порция атлантического тепла. Поэтому весь этот скромный снежок опять приспустится, установятся околонулевые температуры, слякоть», — сказал синоптик.

Февраль также ожидается теплым. Осадков ожидается чуть выше нормы (120%). Однако, поскольку месяц будет теплый, часть осадков может выпасть в виде дождя.

«По климату снег должен выпасть до 40 см. Но самый оптимистический прогноз по поводу высоты снежного прогноза — это 15 см на середину февраля в лучшем случае. Это в 2,5–3 раза меньше нормы», — заключил метеоролог.

Ранее 22 января стало известно, что в Москве установлен новый температурный рекорд января. Воздух прогрелся до +4,1 градуса, рассказала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.