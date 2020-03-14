В Сети появилось видео метели, начавшейся в Москве в субботу, 14 марта. Кадры весеннего снегопада и белоснежных улиц столицы, которыми делятся в соцсетях горожане, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Обещанное синоптиками похолодание принесет в столичный регион не только снег, но и ночные заморозки. С субботы на воскресенье в городе ожидается до -7 градусов ниже нуля. Самой низкой, по данным метеорологов, за последние 70 лет в этот день была температура в 1964 году. Тогда столбики термометра опустились до -18.1 градуса.

В выходные также продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, который был введен ранее. Ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с.Погода в воскресенье 15 марта, по данным Метеобюро Москвы, будет «неблагоприятной и неожиданной», так как утром жителей ожидает снежный покров, который продержится в городе около суток.

Накануне в пятницу, 13 марта, в Москве шквалистый ветер повалил более 200 деревьев. Повреждения получили около 50 автомобилей. Также зафиксировано два случая обрыва проводов линий электропередачи, а у 12 строений повреждены крыши.