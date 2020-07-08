В Москве местная 49-летняя жительница случайно выпала из окна. Все произошло из-за издевательств мужа.

История началась со странной свадьбы. 49-летняя риелтор Нина согласилась выйти замуж за некоего Сергея Расходчикова. Мужчина любил выпить, и она попросила его бросить это дело, а заодно и завязать с табачными изделиями.

Сначала он согласился, и пара сыграла трезвую свадьбу, сообщает Telegram-канал Mash. Во время трезвого торжества Расходчиков терпел отсутствие алкоголя. Однако, когда гости ушли, он схватил нож и начал махать им перед горлом новоявленной супруги. Кроме того он бил ее по стенам и пинал.

После таких издевательства, она собрала вещи и подала на развод. Однако спустя какое-то время молодоженгы помирились и снова начали жить вместе. До первой ссоры.

В какой-то момент Сергей вспомнил былое. Он начал требовать от жены, чтобы она выпила уксус.

Этого несчастная уже стерпеть не смогла. Как передает Telegram-канал «112», она попыталась спастись, выбежав на балкон. Оттуда она хотела спуститься по трубе вниз. Тем не менее, женщина оступилась и выпала. На ее счастье, упала она со второго этажа. Тем не менее, у нее все равно зафиксировано несколько переломов и ушибов. Она ждёт операцию на позвоночник.

Полиция проводит проверку.