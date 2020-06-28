Интересный случай произошел в Москве, мужчина вызвал скорую помощь и полицию, посчитав, что его подруга умерла, но та просто спала, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что мужчина и его сожительница устроили пьянку, после которой уснули. Первым проснулся мужчина, он попытался разбудить свою подружку, но у него не вышло. Тогда он предположил самое худшее, и вызвал полицейских, посчитав себя виновным в происшествии. А потом и скорую помощь.

Когда приехали врачи, то оказалось, что женщина жива. Она пробудилась, и заявила, что претензий к своему любимому не имеет. Полиция и медики уехали, оставив парочку наедине.