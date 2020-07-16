Правоохранительные органы проводят проверку после гибели 35-летней москвички на операционном столе. Она проводила процедуру липосакции в частной клинике пластической хирургии. Об этом написал порта РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что в клинике не оказалось специалистов, которые смогли бы провести реанимацию.

Причину смерти установят судмедэксперты.

Ранее в Челябинске хирург-шарлатан Татьяна Савиновских получила наказание за незаконную деятельность. Она самостоятельно освоила пластическую хирургию, не учась в ВУЗах.