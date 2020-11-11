Жительница столицы Наталья Каримова не смогла попасть в собственную квартиру после поездки на дачу, сообщил НТВ.

Как выяснилось, купленная в 1997 году квартира перешла в собственность государства. Об этом хозяйка узнала, когда вернулась после короткой поездки за город и обнаружила, что замки на двери заменены.

Каримова обратилась в полицию и управляющую компанию. Женщине объяснили, что недавно приезжали представители департамента Бабушкинского жилфонда.

По документам департамента муниципального жилья, Каримова — единственный собственник этой квартиры, однако в выписке из ЕГРН уже три года собственником значится город Москва. При этом счета за услуги ЖКХ по-прежнему приходят на имя женщины.

Основания перехода прав на квартиру городу пока неизвестны.

Как объяснил специалист по недвижимости Арман Барекян, чиновники могли не знать о новом собственника недвижимости и поэтому признали имущество выморочным в связи со смертью прежнего правообладателя.

«Почему у них не было этих сведений — неизвестно», — добавил собеседник.

До 1998 года, когда появилась единая база Росреестра, права на недвижимость регистрировали различные органы. В случае с Каримовой на договоре купли-продажи стоит печать комитета муниципального жилья правительства Москвы (сейчас департамент городского имущества. — Прим. ред.). Выходит, что чиновники не могли не знать, что квартира принадлежит женщине. Однако сведения о ней либо исчезли, либо были скрыты, из-за чего получилось так, что квартира отошла городу после смерти три года назад предыдущего владельца.

Теперь все действия с квартирой Натальи Каримовой могут совершаться только с согласия мэрии Москвы. По мнению юристов, в этой истории имело место превышение или злоупотребление должностными полномочиями.