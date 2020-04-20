Жительница Москвы сдала полиции своего сына с подтвержденным COVID-19 за нарушение самоизоляции. Об этом 20 апреля сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, у 36-летнего жителя столичного района Марьино подтвердили коронавирус два дня назад. Из-за легкой формы заболевания ему позволили лечиться дома, а также запретили покидать квартиру всем его домочадцам. Несмотря на это, на следующий день мужчина вышел из дома, о чем его мать сразу сообщила полиции.

Нарушителя задержали и отправили в обсерватор в принудительном порядке. Теперь ему грозит штраф, пишет сайт kp.ru.

По последним данным, штрафы за нарушение карантина получили 30 жителей города с подтвержденным диагнозом. Чаще всего его нарушают молодежь и пожилые люди. Пожилые граждане соблюдают режим самоизоляции чаще, отмечает «Федеральное агентство новостей».

По данным оперштаба, 20 апреля в Москве зафиксировано 2026 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 26 350 человек. Более 80% пациентов, которые за последние сутки заболели коронавирусом в столице, младше 65 лет. 44% составили люди в возрасте от 18 до 45 лет, 36% — в возрасте от 46 до 65 лет, 15,5% — пожилые люди в возрасте от 66 лет. Число заболевших в городе детей составляет 4,5% от общего количества.

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