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Москвичка сдала полиции свою 66-летнюю мать, которая нарушила режим самоизоляции ради похода в парикмахерскую.

Как выяснил телеграм-канал Baza, пенсионерка отправилась сделать стрижку, сказав мужу, что пошла выбрасывать мусор. Когда мужчина понял, что его обманули, он позвонил 35-летней дочери и рассказал о произошедшем.

Дочь связалась с матерью по телефону, и та рассказала, что находится в салоне красоты. Тогда девушка позвонила в Роспотребнадзор и по номеру 112, заявив о нарушительнице карантина и о салоне, оказывающем подпольные услуги.

В парикмахерскую прибыл наряд полиции, а пенсионерка вернулась к режиму самоизоляции.

Накануне «Рамблер» сообщал, что в Санкт-Петербурге мужчину оштрафовали на 15 тысяч рублей за прогулку с ребенком на детской площадке.

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