Поток гневных выражений в свой адрес высказал водитель «скорой помощи», 14 июня задавивший женщину-педагога на пешеходном переходе на востоке Москвы. Машина «03» с включенными спецсигналами, по всей видимости, торопилась на подстанцию на пересменку.

Как стало известно «», авария произошла в 20.20 на регулируемом пешеходном переходе возле дома 25 строение 1 по Носовихинскому шоссе. 47-летняя Венера Игоревна еще с одним пешеходом пересекала шоссе на разрешающий сигнал светофора. Женщина с семьей жила неподалеку.

Автомобиль 03 двигался по полосе, предназначенной для встречного движения, с включенными звуковыми и световыми сигналами.

— «Скорая помощь» ехала очень быстро. Я тоже переходил переход, в последний момент увидел автомобиль и сделал шаг назад. А женщина, напротив, решила ускориться, рассчитывая проскочить.. И попала прямо под колеса. Ее отбросило на 30 метров — представьте, какая скорость была! Я сразу понял, что женщина уже не жилец, — рассказал свидетель.

Автомобиль 03 после наезда на пешехода не смог сразу остановиться и столкнулся с внедорожником «Ниссан», который стоял на светофоре. Медики «скорой», когда, наконец, вышли из салона, сразу бросились на помощь сбитой женщине. Они проводили реанимационные мероприятия, но она умерла. Травмы оказались слишком тяжелыми.

Венера Игоревна работала педагогом по классу фортепиано и концертмейстером в детском хоровом отделении «Радуга» в школе на юго-западе Москвы, находилась в отпуске. Она была заслуженным работником искусства, дети ее обожали. Педагог с мужем воспитывала двух сыновей, один в этом году заканчивает 11-й класс.

Незадолго до смертельной аварии шофер отвез пациента с почечной коликой в больницу им. Ерамишанцева и возвращался на подстанцию. К сведению, в 20.00 у водителей пересменка (водители «скорой» работают по 12 часов), он должен был сдать машину, однако опаздывал, вырулил на встречную полосу и включил спецсигналы.