Уголовное дело по двум статьям возбудили в отношении нерадивой многодетной москвички, которая время от времени оставляла пятерых детей дома без присмотра. 17 июня она на трое суток уехала на дачу

Как стало известно «», 30-летняя Елена (образования, как и работы, у женщины нет) живет с пятью детьми в четырехкомнатной квартире. Старшим дочкам-близнецам по 12 лет, самому младшему сыну почти два года. Трое старших детей рождены от первого мужа, строителя по профессии, с которым она развелась. Четвертого малыша (сейчас ему ему 3 года) дама родила от мужчины , отбывающего срок за разбой и убийство, а пятого, которому августе исполнится два года — от гражданина, которого посадили за поджог машины.

Елена тянет лямку в одиночку — живет на пособия. Впрочем, по словам соседей, дети одеты, сыты, а в семье есть даже вместительный минивен.

Жильцов давно удивляло, что Елена может уехать, оставив младших отпрысков под присмотром старших девочек. В отсутствие мамы вся компания ведет себя шумно, начинает хулиганить, например, выкидывать из окна второго этажа квартиры посуду, игрушки, еду. Возмущенным соседям дети из-за двери всегда отвечали, что у них все в порядке.

В очередной раз Елена покинула жилище 17 июня. Днем 20 июня соседи утомились от непрерывного шума и вызвали наряд. Дети сидели в запертой квартире, дверной замок пришлось вскрывать. Старшие девочки рассказали, что не видели маму уже трое суток. Елена, как оказалось, поехала в Можайский район области — разбираться с восстановлением дачи после пожара. Видимо, на лето она предполагала вывезти отпрысков на свежий воздух. В настоящее время дети в больнице. А в отношении Елены возбудили два уголовных дела — за оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Вероятнее всего, дети в семью больше не вернутся.